محافظ أسيوط يناقش الجهود المبذولة في التعامل مع التعديات من خلال منظومة المتغيرات المكانية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود المبذولة وأخر المستجدات في التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها.

وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع البناء على الأراضي الزراعية حفاظاً عليها للأجيال القادمة.

جانب من الاجتماع

وحضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبد الحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء.

جانب من الاجتماع

حيث تناول الاجتماع أخر مستجدات رصد المتغيرات المكانية التي تتم من خلال تحميل صور فضائية حديثة لكافة قطع الأراضي بالدولة من خلال تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لتتم عملية الرصد بشكل آلي ومراجعتها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد كافة التعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وكذلك الإنشاء الجديد.

جانب من الاجتماع

وأوضح محافظ أسيوط إنه يتابع بنفسه يومياً آخر مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية موجهاً بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات والمخالفات الواردة من إدارة المساحة العسكرية والرد الفوري على كافة الملاحظات للوصول إلى نسبة متغيرات صفر % بكافة أرجاء المحافظة.

جانب من الاجتماع

وأكد اللواء عصام سعد على ضرورة التعامل الفوري مع أي متغير جديد بشكل يومي والتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات أيا كان نوعها من بناء مخالف أو تشوينات أو تراكمات أو أية تغييرات جديدة وإزالتها فوراً في الحال لافتًا إلى أن الوحدات المحلية مسئولة مع أجهزة الزراعة بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية كل في نطاقه والتصدي لأي تعد عليها ومنعه في المهد مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها مع ضرورة حصر المتعدين وإرسال أسمائهم لمديرية التموين لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم في ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن.

جانب من الاجتماع

وأشار المحافظ إلى أهمية زيادة مساحة التواصل وتذليل أية عقبات قد تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد إليها ومطابقتها بأرض الواقع منوها إلى أنه سيجرى تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والقروية وفقًا لذلك الملف لما له من أهمية قصوى وأولوية هامة وسيتم إقصاء أي مقصر في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات والمخالفات.