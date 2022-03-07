«جازبروم» الروسية: إمدادات الغاز عبر أوكرانيا على مستوى عالٍ

تواصل روسيا نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب العابرة في أوكرانيا، حسبما ذكرت شركة "جازبروم" الروسية المملوكة للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الشركة، سيرجي كوبريانوف، قوله، اليوم الاثنين، إن استخدام خط الأنابيب لا يزال عند مستوى مرتفع في بداية الأسبوع،

مؤكدا أنه من المقرر ضخ 109.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا اليوم الاثنين، وتم أمس الأحد ضخ 109.5 مليون متر مكعب، موضحا أن الكمية المورّدة تتوافق مع "متطلبات المستهلكين الأوروبيين".

وأعلنت روسيا مواصلة توريد الغاز إلى أوروبا رغم الهجوم الذي تشنه القوات الروسية على أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، الأحد الماضي، عن المتحدث باسم شركة «جازبروم» المملوكة للدولة الروسية، سيرجي كوبريانوف، قوله إن "تدفق الغاز عبر خط الأنابيب في أوكرانيا المجاورة في الوضع الطبيعي".

وأضاف كوبريانوف أنه من المنتظر أن يتم اليوم ضخ 5. 107 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا؛ لتلبية طلبات المستهلكين الأوروبيين، منوهًا بأنه في «حال استنفاد قدرات الخط المار عبر أوكرانيا، فسيتم استخدام خط أنابيب يامال الروسي الأوروبي».