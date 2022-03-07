الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«جازبروم» الروسية: إمدادات الغاز عبر أوكرانيا على مستوى عالٍ

جازبروم
جازبروم

تواصل روسيا نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب العابرة في أوكرانيا، حسبما ذكرت شركة "جازبروم" الروسية المملوكة للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الشركة، سيرجي كوبريانوف، قوله، اليوم الاثنين، إن استخدام خط الأنابيب لا يزال عند مستوى مرتفع في بداية الأسبوع،
مؤكدا أنه من المقرر ضخ 109.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا اليوم الاثنين، وتم أمس الأحد ضخ 109.5 مليون متر مكعب، موضحا أن الكمية المورّدة تتوافق مع "متطلبات المستهلكين الأوروبيين".

وأعلنت روسيا مواصلة توريد الغاز إلى أوروبا رغم الهجوم الذي تشنه القوات الروسية على أوكرانيا. 
ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، الأحد الماضي، عن المتحدث باسم شركة «جازبروم» المملوكة للدولة الروسية، سيرجي كوبريانوف، قوله إن "تدفق الغاز عبر خط الأنابيب في أوكرانيا المجاورة في الوضع الطبيعي".
وأضاف كوبريانوف أنه من المنتظر أن يتم اليوم ضخ 5. 107 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا؛ لتلبية طلبات المستهلكين الأوروبيين، منوهًا بأنه في «حال استنفاد قدرات الخط المار عبر أوكرانيا، فسيتم استخدام خط أنابيب يامال الروسي الأوروبي».

موسكو أوكرانيا إمدادات الغاز عبر أوكرانيا جازبروم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 7-3-2022

«إذا سقطنا ستسقطون أيضًا».. الرئيس الأوكراني يدعو الغرب لتزويده بطائرات عسكرية 

تاج الدين: مصر تخطت المرحلة الصعبة من انتشار كورونا

«الصحة» تتعاون مع «سينوفاك» لتنفيذ مشروعات جديدة فى مجال إنتاج اللقاحات

وزارة الداخلية تتصدى للعناصر الانتهازية.. ضبط 112 طن دقيق تم حجبها عن التداول بالأسواق

دفاع المتهم الـ 20 بقضية «الآثار الكبرى» يطلب إجراءات المخاصمة ضد المحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا