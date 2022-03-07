وزير الداخلية يوجه بنقل طفل مريض بالقلب من البحيرة لمركز مجدي يعقوب

على نفقة الوزارة استجابة لالتماس والده

وجهت أسرة من محافظة البحيرة الشكر الى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لاستجابته لالتماس رب الأسرة لمساعدته في علاج نجله، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للطفل ومتابعة حالته الصحية عقب تلقيه العلاج، وتوجيه الوزير بنقل الطفل إلى مركز الدكتور مجدي يعقوب لجراحات القلب للأطفال في أسوان على نفقة الوزارة.

كان قد قد تم استقبال الطفل بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم إجراء الكشف الطبي عليه بمُشاركة فريق طبي متخصص في أمراض وجراحة قلب الأطفال.

و عقب ما أسفرت عنه نتائج الفحص، ارتأت اللجنة الطبية إستكمال علاجه بمركز الدكتور مجدى يعقوب بجراحات القلب بأسوان .على الفور تم إنهاء إجراءات نقل الطفل إلى مركز الدكتور مجدى يعقوب لجراحات القلب بأسوان على نفقة وزارة الداخلية عبر ميناء القاهرة الجوى بصحبه والديه لتلقى أوجه الرعاية الصحية والعلاج.

وذلك حرصاً من الوزارة على متابعة الحالة الصحية للطفل، وعقب تلقيه العلاج اللازم بمركز الدكتور مجدى يعقوب تم إيفاد مأمورية من مديرية أمن البحيرة لاصطحاب الطفل ووالديه وعودته إلى محل إقامته بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وقد لاقى ذلك إستحسان ورضاء أهلية الطفل، الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على الاستجابة لعلاج نجلهم وتوفير الرعاية الطبية له.