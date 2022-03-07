الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة يوجه ببحث صرف معاش لورثة مصري بإيطاليا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي بميلانو ببحث طلب المواطنة "ش.ح.ف" من محافظة الدقهلية التي تلتمس فيه مساعدتها في الحصول على المعاش الخاص بزوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس" وآليات الحصول عليها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير تلقى تقريراً من الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي  أشار فيه إلي أنه تحرك على الفور وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس"  لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي،  والتي أفادت بتوافر شروط الحصول على المعاش المقرر وفقا لأحكام القانون الإيطالي.

وتنفيذا لتعليمات السفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو إيطاليا تم إرشاد المواطنة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على هذا المعاش وإرسالها للمكتب حتى يتسنى تقديمها لهيئة التأمينات سالفة الذكر، والعمل على تحويل المستحقات إليها.

وجارِ المتابعة المستمرة مع المواطنة لحين حصولها على المستحقات المقررة.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم التي تطلب مساعدتها في صرف معاشها عن زوجها المتوفي السابق عمله بإيطاليا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعًا. 

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس المكتب العمالي بميلانو- إيطاليا، أشار فيه إلى أنه بالتواصل والمتابعة الدائمة والمستمرة مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس"، نجح المكتب في تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة المذكورة "هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم عن زوجها المتوفي السابق عمله بإيطاليا، وتقرر صرف معاش شهري للمواطنة، وتحويل مبلغ يعادل نحو 38 ألف جنيه قيمة المعاشات المستحقة  لها حتى شهر فبراير 2022  وذلك على حسابها البنكي في مصر .

وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي بميلانو هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية الملحق العمالي المستحقات التأمينية لورثة المتوفي

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