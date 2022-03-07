214 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي الصيني أبلغ يوم الأحد الماضي عن 214 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 69 حالة في قوانغدونغ، و54 حالة في جيلين، و46 حالة في شاندونغ، و12 حالة في قانسو. وتم تسجيل الحالات الأخرى في تسع مناطق على مستوى المقاطعة.

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل ما مجموعه 113 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19 يوم الأحد.

وتابعت اللجنة أنه تم أيضا تسجيل أربع حالات جديدة يُشتبه في إصابتها بكوفيد-19، وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، في بلدية شانغهاي، مُضيفة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض يوم الأحد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.