وزير الخارجية الفرنسى: لسنا فى حالة حرب مع روسيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن حلف شمال الأطلسي وفرنسا ليسا في حالة حرب مع روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال لودريان: "من الضروري للغاية الحفاظ على قنوات الاتصال مع فلاديمير بوتين".

وتابع في مقابلة مع قناة "فرانس 2": "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا ونزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ إنه على الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن يدرك أن ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" يتمتع بقدرات نووية أيضا.

ووصف جان إيف لودريان في لقاء مع قناة TF1 الفرنسية يوم الخميس الرئيس الروسي بأنه "ديكتاتور" وهدد بعقوبات اقتصادية ستضرب "قلب" روسيا.

وأضاف أنه حل أكثر "فعالية على المدى الطويل" من التدخل العسكري في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

و شدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن تقدم المحادثات النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الأمور إيجابية ولكن الوقت ينفد.

و تابع لودريان، في حديث لتلفزيون «بي.إف.إم» وإذاعة «آر.إم.سي»: «ما زلت مقتنعًا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق».