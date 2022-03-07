رئيس المفوضية الأوروبية تدعو للتحقيق فى احتمالية ارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى إجراء تحقيق في ما إذا كانت روسيا قد ارتكبت جرائم حرب خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.

وردا على سؤال حول احتمالية ارتكاب روسيا لجرائم حرب، قالت دير لاين - في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية- "أعتقد أن هناك حاجة لإجراء تحقيق واضح وقوي للرد على هذا السؤال".

ومن ناحية أخرى، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن العقوبات التي تم فرضها على القيادة والاقتصاد الروسيين أحدثت تأثيرا كبيرا.

وأضافت دير لاين أن أوروبا تكثف جهودها لدعم أوكرانيا من أجل إقامة ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من المدن المحاصرة.

يأتي هذا في وقت كانت قد أشارت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم مع احتدام أعمال القتال هناك تجاوز حاليا 2ر1 مليون شخص، موضحا أن هذا الرقم قد يزداد عدة مرات في الأيام والأسابيع القادمة.

وعلى صعيد آخر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم مع احتدام أعمال القتال هناك تجاوز حاليا 1.2 مليون شخص، موضحًا أن هذا الرقم قد يزداد عدة مرات في الأيام والأسابيع القادمة.

وأثنت فون دير لاين - في مؤتمر صحفي مشترك عقدته في مدريد مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز- على جهود على ما وصفته بـ"دول المواجهة"، وهي الدول المجاورة لأوكرانيا، مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر، وكذلك مولدوفا؛ لتضامنها مع أوكرانيا في أزمتها الأخيرة، مؤكدة أنها دول تستحق الدعم والتضامن من جانب المفوضية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأضافت فون دير لاين - حسبما نقلت المفوضية عبر موقعها الرسمي - أن الاتحاد الأوروبي، قدم بالفعل 500 مليون يورو كدفعة أولى لمساعدة الأوكرانيين، ومنحهم حقوق إقامة فورية داخل بلدانه على الفور لمدة عام على الأقل، بما في ذلك الحق في العمل والدراسة والرعاية الطبية .

وقالت - بخصوص العقوبات الغربية ضد روسيا- "إن الهدف هو قطع قدرة الكرملين على شن حرب ضد جيرانه وهذا هو السبب في أننا فرضنا عقوبات كاسحة بنطاق غير مسبوق، وأثرت موجات العقوبات الثلاث التي فرضناها بالفعل على الاقتصاد الروسي، وبالتالي على جهود بوتين الحربية".

وأضافت:"سنتخذ خطوات إضافية إذا تدهور الوضع على الأرض في الوقت نفسه، نحن نستعد في حالة الانتقام وعلى وجه الخصوص، قمنا بتنويع مصادر الطاقة ونعمل على زيادة إمداداتنا من الغاز الطبيعي المسال لضمان حصولنا على ما يكفي خلال موسم التدفئة الحالي، ونقوم أيضا بمضاعفة جهودنا في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وهي الحل الأذكى والأنظف لتحقيق الاستقلال عن مصادر الطاقة الروسية".