إطلاق رائدات 2030 واستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية.. حصاد «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2022-2023، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

https://www.dostor.org/3734274

شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعالية هي تقدر "She can"، والتي نظمتها "انتربرنيل" برعاية وزارة التخطيط، بهدف دعم رائدات الأعمال من السيدات في مشروعاتهم المختلفة.

https://www.dostor.org/3734312



وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد مذكرة تفاهم مع معهد التنمية المحلية بكوريا الجنوبية ممثلًا عنه يون جونج جين، رئيس المعهد، وذلك للتعاون في مجال بناء قدرات المسؤولين الحكوميين المحليين.

https://www.dostor.org/3734529



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة ووضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول 2025، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، خلال مارس 2021.

https://www.dostor.org/3734807

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور الوزارة في تحقيق التوافق مع أجندة إفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، حيث اضطلعت الوزارة منذ عام 2018، بمهمة تحديث رؤية مصر 2030 بما يتوافق مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، حيث تم ربط كل هدف استراتيجي من الرؤية المُحدّثة مع تطلعات أجندة إفريقيا 2063، كما شاركت بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إعداد تقريرين حول مدى التقدّم المُحرَز في تنفيذ أهداف أجندة 2063 للعامين 2019 و2021.



https://www.dostor.org/3734810



كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة إجمالى المساحة المحصـولية لـ16.3 مليون فدان عـام 2019/ 2020 مقابـل 16.2 مليـون فـدان عام 2018/ 2019 بزيادة بلغت نسبـتها 0.5٪، كما بلغ إجمالى المسـاحة المنــزرعة 9.5 مليون فدان عـام 2019/ 2020 مقـابل 9.3 مليـون فدان عام 2018/ 2019 بزيادة بلغت نسبـتها 1.3٪.

https://www.dostor.org/3734485