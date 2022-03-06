الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6.3 % زيادة في زراعات القمح.. وانكماش الأرز لـ1.2 مليون فدان

قمح
قمح

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة إجمالى المساحة المحصـولية لـ 16.3مليون فدان عـام 2019 / 2020 مقابـل 16.2 مليـون فـدان عام 2018 / 2019 بزيادة بلغت نسبـتها 0.5٪، كما بلغ إجمالى المسـاحة المنــزرعة 9.5 مليون فدان عـام 2019 / 2020 مقـابل 9.3 مليـون فدان عام 2018 / 2019 بزيادة بلغت نسبـتها 1.3٪.

ووفقًا للنشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصوليـة والإنتاج النباتى عام 2019 / 2020، بلغـت مســاحة محصول  القمـح 3.4 مليون  فدان عام  2019/ 2020 مقابـل 3.1 مليـون فـدان عـام 2018/ 2019 بزيادة بلغت نسبـتها 8.5٪ وبلغـت كمية الإنتـاج 9.1 مليـون طــن عـام 2019 / 2020   مقابل 8.6 مليون طـن عام 2018 /2019 بزيــادة بلغت نسبـتها 6.3٪.

وانخفضت مسـاحة محصول الأرز لـ 1.2 مليـون فدان عـام 2019/2020 مقـابل1.3 مليـون فدان عام 2018 / 2019 بانخفـاض بلغـت نسبـته 9.0٪ وبلغت كمية الإنتاج 4.4 مليون طـن عـام 2019/2020  مقـابل 4.8 مليون طـن عـام 2018/ 2019 بانخفاض بلغت  نسبـته 7.6٪.

كما انخفضت مسـاحة محصول الطماطم لـ 380.0 ألف فدان عام 2019 / 2020 مقابل 408.7 ألف فدان عام 2018/ 2019 بانخفاض بلغت نسبـته 7.0٪ وبلغت كميـة الإنتاج 6.5 مليـون طـن عام 2019/ 2020 مقابـل 6.8 مليـون طن عام 2018 / 2019 بانخفاض بلغت نسبـته 4.4٪.

بينما ارتفعت مساحة محصول البطاطس لـ  560.8 ألف فـدان عام 2019/2020 مقابل 422.6 ألـف فدان عام 2018 / 2019 بزيــادة بلغت نسبتها 32.2 ٪ وبلغت كمية الإنتاج 6.8 مليون طن عــام  2019 / 2020 مقابل 5.2 مليون طن عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 30.5٪.

وبلغت المساحة المثمرة لمحصول البرتقال 292.7 ألف فدان عام2019/2020مقابـــل 292.0 الف فدان عـام 2018/ 2019 بزيادة بلغت نسبـتها 0.2٪ وبلغت كمية الإنتاج 3.1 مليون طــن عام 2019/ 2020 مقابـل 3.07 مليون طن عام2018/ 2019 بزيــادة بلغت  نسبـتها 1.2٪.

كما بلغـت المسـاحة المثمرة  لمحصول الموز 72.8 ألف فدان عام 2019/2020 مقابــل 72.6 ألف فدان عام 2018/ 2019 بزيادة بلغت نسبتها 0.3٪ وبلغـت كمية الإنتاج  1.35  مليون طن عام  2019 / 2020  مقابل 1.33 مليون طن عام 2018 /  2019  بزيادة بلغت نسبتها 1.3 ٪.

 

الاحصاء مساحة محصولية القمح الأرز

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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