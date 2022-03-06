الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابى حريق مخزن فى المرج

حريق مخزن
حريق مخزن

أمرت النيابة العامة في المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل مخزن أخشاب لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية لـ٤ أشخاص أصيبوا في الحريق.

وتبين من المعاينة أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى داخل المخزن وأسفر عن تفحم محتويات المخزن، وأصيب من خلاله 4 أشخاص وتم إسعافهم بمحيط الحريق.

وتحفظ رجال المباحث على صاحب المخزن وسيتم الاستماع لشهود العيان حول الحريق لكشف ملابسات الواقعة ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن خردة بمنطقة المرج.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الاستعلام الحالة الصحية مصابي حريق مخزن المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابى حريق مخزن فى المرج

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