تحصين نبوي أوضحه لنا رسول الله عند رؤية الهلال.. أستاذ بالأزهر يوضح

قال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك تحصين نبوي أوضحه لنا سيدنا رسول الله، نناشد المسلمين بقوله عند رؤية الهلال.

وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أنه روي عن طلحة بن عبيدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأي الهلال قال: “اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله )، وزاد ابن حبان بعد: والسلامة والإسلام ”والتوفيق لما تحب وترضى"، فلا مانع من ضم تلك العبارة ألى التحصين بل ذلك أولى، ورواه أحمد والحاكم وهو حديث حسن.

ونوه أستاذ التفسير بالأزهر أن معنى “أهلله” ويروى “أهله” يروى مفكوكًا ومدغمًا، والمراد بالهلال هو ما يكون في في الليلة الأولى والثانية والثالثة ثم هو قمر، ومعنى باليمن أي بالبركة وفي بعض النسخ بالأمن، والإيمان أي بدوام الإيمان، والسلامة أي عن كل مضرة وسوء

وأضاف أن المراد بالإسلام أي بدوام الإسلام، ومعنى الحديث أي أطلع علينا ذلك الهلال وأرنا إياه مقترنا بالأمن والإيمان أي باطنا والسلامة والإسلام أي ظاهرًا .

وأكمل: أن معنى “ربي وربك الله” خطاب للهلال على طريق الالتفات، ولما توسل به لطلب الأمن والإيمان دل على عظيم شأن الهلال فقال ملتفتا إليه “ربي وربك الله” تنزيها للخالق أن يشارك في تدبير ما خلق.