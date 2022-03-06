الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تهريب ترامادول في جمارك مطار شرم الشيخ

تهريب ترامادول
تهريب ترامادول

أحبط رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي محاولة تهريب 41 شريط ترامادول مخدر ويعتبر مخالفًا طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط «بيجاسوس» القادمة من مطار صبيحة اسطنبول رقم pc628 واشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكبتين تدعى (S. M.)  ويحملان إحدى الجنسيات الأجنبية ومعهم حقيبتين محاولين الخروج بهما من باب اللجنة الجمركية.

وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابتا بالنفي.

وتم وضع الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة أفاد بوجود أجسام معتمة وتم تكليف مأمور الجمرك في حضور رئيس قسم الأمن الجمركي بتفتيش حقائب الراكبتين وتفتيشهما ذاتيًا فتبين بالتفتيش الذاتي وجود عدد 41 شريط برشام مخدر من الترامادول مخبأة داخل الجاكيت الخاص بهم بواقع 409 أقراص.       
   
وقرر أمير مباشر مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2022 بعد العرض على محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع جنوب سيناء، وقام بتحريز المضبوطات.

جمارك مطار شرم الشيخ محاولة تهريب ترامادول مخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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