الأحد 06 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس بائع لاتهامه بقتل طفل في المرج

حبس
حبس

أصدرت النيابة العامة في شرق القاهرة الجزئية، الأحد، قرارًا يقضي بحبس شخص لاتهامه بقتل شاب في المرج.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم، وأمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين هاربين وطلبت تحريات المباحث التكميلية  والتحفظ على كاميرات المراقبة بنطاق الواقعة.

وصرحت بدفن جثة المجني عليه  شاب يدعى مصطفى يبلغ من العمر ١٣عامًا توفي بطلق ناري، ومعاينة النيابة لجثة الشاب أثر ضرب على رأسه وطلق في الضهر.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي بإطلاق نار وسقوط قتيل ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "مصطفي" 13 سنة، مصاب بعيار ناري وبجواره شقيقه "محمد" 22 سنة، مصاب وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين كلا الطرفين بسبب خلافات النسب، حصل كلا منهما بموجبها علي أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، ويوم الواقعة توجه المتهمين نحو محل الضحايا الكائن بنطاق قسم شرطة المرج في محاولة منهم لإجبار الضحايا علي التنازل، فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحد المتهمين بإطلاق النار على المجني عليهما فقتل أحدهما وأصاب الآخر، ولاذ بالفرار. 

قسم شرطة القاهرة نيابة شرق القاهرة إطلاق نار الصحيفة الجنائية المستشفيات طلق ناري النيابة العامة شرق القاهرة

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وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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