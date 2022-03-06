الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات حول النسب.. مصرع طفل وإصابة شقيقه بطلق ناري في المرج

طلقات نارية
طلقات نارية

لقي طفل مصرعه وأصيب شقيقه بطلقات نارية، في مشاجرة حول خلافات النسب مع آخرين بمنطقة المرج، بمحافظة القاهرة.


تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي بإطلاق نار وسقوط قتيل ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "مصطفى" 13سنة، مصاب بعيار ناري، وبجواره شقيقه "محمد " 22 سنة، مصاب وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.


بإجراء التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين كلا الطرفين بسبب خلافات النسب، حصل كلا منهما بموجبها على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، ويوم الواقعة توجه المتهمين نحو محل الضحايا الكائن بنطاق قسم شرطة المرج في محاولة منهم لإجبار الضحايا على التنازل، فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحد المتهمين بإطلاق النار على المجني عليهما، فقتل أحدهما وأصاب الآخر، ولاذ بالفرار.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

طفل منطقة المرج النسب خلافات النسب مشاجرة محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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