الإمارات تقدم أكثر من 21 ألف جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت الإمارات، عن تقديم 21,307 جرعة من لقاح "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إنه بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم، 24,248,279 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 245.17 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المجتمع الإماراتية إجراء 399,776 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 882,884 حالة.