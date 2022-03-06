الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

نيافة الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الأسرة بكنيسة مار مرقس بالمنيا

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مساء أمس، اجتماع الاسرة بكنيسة مارمرقس بالمنيا.

واستقبل نيافته الأب أبوالخير بشرى، والأب جورج متى، راعيا الكنيسة، وشعب الرعية المبارك، بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم الروحية مع كورال الكنيسة، ثم أعطى الأب المطران كلمة روحية للأسر الحاضرين بعنوان "أسرار نجاح الأسرة"، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

وايضا ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس، فعاليات الاجتماع العام للصلاة، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

شارك في الاجتماع الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيا الكاتدرائية، والأخ صموئيل إسطفانوس، مدير ومؤسس قنوات الكرمة المسيحية، والقس صفا وليم، راعي الكنيسة الرسولية، والأب بولس نصيف، والشماس الإكليريكي باسم جاد، وشعب الاجتماع المبارك.

بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم مع المرنم أيمن منير، وكورال يسوع الملك، ثم أعطى الأنبا باسيليوس عظة اللقاء بعنوان "لِكُلِّ شَيْءٍ زَمَانٌ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ تَحْتَ السَّمَاوَات وَقْت"، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد معهد التربية الدينية بالإيبارشية.

كان في استقبال نيافته إدارة المعهد، حيث دار حوار بين الأب المطران، وطلبة المعهد، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم، ثم أعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية للحاضرين.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص نّيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية للمعهد، لوضع رؤية موحدة لتكوين خدام وخادمات الإيبارشية على أسس الكنيسة الكاثوليكيّة.

وايضا ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أقيم اجتماع المرحلتين الثانوية، والجامعية بكنيسة العائلة المقدسة بالمنيا، وذلك بقيادة القمص بطرس يعقوب، راعي الكنيسة.

تضمن اللقاء فقرة روحية عن الصوم، تلاها فقرة اجتماعية تدور حول الشخصية، وصفات الشخصية الجذابة، بالإضافة إلى المسابقات المتنوعة، وتقديم الهدايا التذكارية للمخدومين.

باسيليوس فوزي الانبا باسيليوس فوزي

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