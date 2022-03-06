الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على سائق وزوجته متوفيين داخل شقة بالعجوزة.. والنيابة تُحقق

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بالعجوزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة سائق وزوجته متوفيين داخل شقتهما الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم.

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، عن أن تسرب غاز من السخان وراء وفاة الزوجين اختناقًا بالغاز ولا شبهة جنائية في الواقعة.

البداية بتلقي الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما الكائنة بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة، وبالفحص تبين العثور على جثة "مجدي ح ح أ" 32 سنة، سائق بإحدي شركات المقاولات، مسجى على ظهره بأرضية غرفة النوم،  وزوجته "رشا غ ح أ" 22 سنة، ربة منزل، مسجاة علي ظهرها أعلى سرير ذات الغرفة، وبسؤال شقيق ووالد الزوجة أفادوا بقيامهم بالاتصال أكثر من مرة على الزوجين وعدم تجاوبهما، وبالحضور وكسر الباب اشتما رائحة غاز ووجدوهما متوفيين داخل دورة المياه فقاما بنقلهما إلى الغرفة وأفادوا بوفاتهما بسبب تسرب غاز السخان، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

العجوزة جثة سائق وزوجته أرض اللواء قسم شرطة العجوزة

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وائل لطفي

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