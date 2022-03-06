الأزمة تشتعل.. ملحن «عيش بشوقك» لحمادة هلال: تامر حسنى مش ناقصه أغانى

اشعل الملحن بلال سرور، النار بين النجمين تامر حسني وحمادة هلال، خاصة بعد تصريحات الأخير عن أغنية «عيش بشوقك»، بعدما أكد أن الأغنية ذهبت لـ«تامر» بعد تعبه فيها لمدة شهور.

ومن ثم خرج «بلال» ملحن الأغنية بتصريحات نارية، ليرد على الاتهامات التي طالته بشأن بيع الأغنيه لـ«تامر»، وقال: «في بداية الأمر تحدث شاعر الأغنية مصطفى حسن مع الفنان حمادة هلال ليعرض عليه الاغنية، وبالفعل أعجبته وتم تسجيلها بصوته، ثم بعد ذلك لفترة طويلة حاولنا التواصل مع الفنان حمادة هلال لتحديد موقفه من الأغنية بشكل نهائي، ولكنه كان لا يرد علينا ، بالرغم من إنه كان يمارس عمله بشكل طبيعي ويذهب للحفلات والسفر ويستمع لأعمال الزملاء الآخريين ويتقابل مع الفنانين".

منشور بلال سرور

وأضاف «بلال»: "صلينا استخارة وقررنا عرض الأغنية علي المنتج "هاني محروس" الذي كان يحضر لإنتاج اغنية لتامر حسني في ذلك الوقت، وإتفقنا أن الاغنية تكون من نصيب تامر حسني، وكان حمادة هلال بعيد عن الصورة، وبالفعل تم تسجيلها وتصويرها".

وتابع «بلال» خلال منشور مطول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: عندما علم بذلك الفنان "حمادة هلال" تواصل مرة أخري مع شاعر الاغنية "مصطفي حسن" وقال له احضرت لكم منتجاً وسيقوم بشراء الأغنية، وإتضح بعد ذلك أنه لم يكن ينوي شرائها بعد وكان يبحث عن شخص آخر ليشتريها، ثم أخبرناه أن الأغنية تم بيعها للفنان " تامر حسني "، بالطبع تملكه شعور الغضب ولكن هذا الشيء وارد في عملنا، بالذات إذا لم يلتزم معنا المطرب بشكل رسمي.

منشور بلال سرور

واردف: تعاطفنا مع الفنان "حمادة هلال" وفكرنا في إعادة الاغنية له مرة اخري من تامر حسني، ولكنه تواصل مع تامر حسني وحاول التأثير عليه وأخبره إنه بذل مجهود في الأغنية وتحدث عنا بشكل لم يحدث، ثم تواصل معنا الفنان تامر حسني ليتأكد من حقيقة الأمر ، ووضحنا له كل شيء و من ثم تم إصدار الأغنية ونجحت وقدمنا الإعتذار للفنان حمادة هلال.

وبمجرد كتابة المنشور، احتدت الأزمة بين فانز النجمين تامر حسنى، وحمادة هلال؛ ودخل متابعى الثنائي فى اشتباكات ومشادات كلامية عبر التعليقات.

منشور بلال سرور

تفاصيل الأزمة بين تامر حسنى وحمادة هلال

وكانت قد اشتعلت الأزمة بين النجمين تامر حسنى وحمادة هلال، بعدما خرج الاخير وقال: "غنوة عيش بشوقك دي بتاعتي وأنا اشتغلت عليها 6 شهور والمؤلف والملحن عارفين ده كويس، وبعدين انشغلت في تعب أمي الله يرحمها ولقيت الغنوة راحت في حتة تانية قولتلهم الغنوة دي بتاعتي، قالوا إحنا قرأنا فاتحة مع أحمد علي الملحن".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي يُذاع على شاشة "القاهرة والناس": "بعد 15 يوما لقيت إن مفيش حاجة حصلت، كلمتهم وقولتلهم هي الفاتحة دي تمشي على أحمد علي وماتمشيش عليا؟ أنا كان ممكن أزعل اللي عملها وأطلع تاني يوم على السوشيال ميديا بس قولت ليه هعمل كده، يمكن لو عملت كده وحرقت دمهم ممكن ربنا يحرق دمي، كان المفروض يبقى في تنازل بس الحمد لله، وأنا مش فارق معايا الغنوة".

وعن تواصله مع فريق عمل الأغنية قال "أنا كلمت الزميل والمنتج وكلهم وقلتلهم دي بتاعتي والـ15 يوم أنا قاعد تحت رجل أمي والأغنية أنا شقيان فيها فليه بتعملوا كدة ولو حد غيري كان نزلها وحرق دمهم بس استعوضت ربنا".

كما عبر حمادة هلال عن صدمته في الأشخاص وأكد أنه ليس حزينًا على فقدان الأغنية، متابعا: "أنا كنت فرحان بالأغنية دي، وكنت أقدر أزعل اللي حولوا مسار الأغنية، وكنت ممكن أنزل تاني يوم بها على السوشيال ميديا، ولكن استعوضت ربنا، وربنا عوضني بعدها على طول بأغنية (اشرب شاي) اللي كسرت الدنيا وبقت غنوة وإعلان، والفترة دي مش هنساها".

تفاصيل أغنية «عيش بشوقك»

حلقات أغنية «عيش بشوقك» تم طرحها عام 2018 وحققت نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ130 مليون مشاهدة، فى عامين وتعاون فيها كلا من مصطفى حسن فى الكلمات، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى محروس وبلال سرور، وإخراج المخرج الكبير هادى الباجورى.