8 مايو.. الحكم على 17 متهمًا في قضة جلب 6 طن حشيش

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، حجز قضية محاكمة 17 متهمًا بجلب 6 أطنان حشيش عبر ميناء الإسكندرية، إلى جلسة 8 مايو المقبل للنطق بالحكم، صدر القرار بعضوية كلا من: المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.



ترجع احداث القضية رقم 3335 سنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط مركب صيد تحمل كميات كبيرة من مخدر الحشيش من خارج البلاد.



كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام 17 متهمًا كونوا تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة إلى البلاد عبر البحر المتوسط مستخدمين مركب صيد.



تم استصدار إذن من النيابة العامة، وبالتنسيق مع القوات البحرية تمكنوا من ضبط المركب داخل المياه الإقليمية وعلى متنها مائتين وستين جوال تزن "6 أطنان حشيش" فتم التحفظ علي المركب والمضبوطات، والقي القبض علي المتهمين، وبعد عرضهم على النيابة العامة تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.