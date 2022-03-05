الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع فتاة سقطت من الدور الخامس في ظروف غامضة ببورسعيد

جثة
جثة

شهدت مساكن المطحنة  نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد اليوم السبت، حادث أليم، نتج عنه سقوط فتاة من مرتفع، وذلك وسط حالة من الذعر للأهالي.  

وأبلغ الأهالي الإسعاف، ووصلت السيارة والفتاة ملقاة على الأرض جثة هامدة نتيجة سقوطها من المرتفع، وعلى الفور جرى نقلها للمستشفى لمشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

استقبل مستشفى الزهور  هبة السيد رخا وتبلغ من العمر17 عامًا، مقيمة بمساكن المطحن عمارة 12، والتي تبين سقوطها من الطابق الخامس، من شرفة المنزل. 

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق. 

وانتقل فريق من النيابة العامة إلي موقع الحادث، واستمع إلي أقوال شهود العيان والجيران وأهل الطفلة، ، وذلك لاستكمال التحقيق في الواقعة واستخراج تصاريح الدفن .

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