«حرب أوكرانيا».. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، منذ قليل، إلى ألمانيا بعد إنهائه زيارة سريعة إلى موسكو، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، المستشار الألماني أولاف شولتس، لبحث الأزمة في أوكرانيا، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

اجتماع بوتين وبينيت

واجتمع بينيت مع الرئيس الروسي، اليوم السبت، لنحو 3 ساعات، ناقشا خلالها العملية العسكرية في أوكرانيا ومدى إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشف الكرملين الروسي، مساء اليوم، أن بينيت يزور موسكو ويلتقي بوتين، في إطار محاولات التوصل لوقف إطلاق النار داخل أوكرانيا.

وأجرى بينيت الزيارة سرًا، إذ توجه إلى موسكو بعد ظهر اليوم، برفقة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولتا، وعدد من مسؤولي مكتبه.

إطلاع أمريكا على الزيارة

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه تم إطلاع أمريكا على تفاصيل زيارة بينيت قبل إتمامها.

وطلبت أوكرانيا من إسرائيل، منذ بداية الحرب، التوسط لدى روسيا من أجل وقف إطلاق النار.

وتستمر العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا لليوم العاشر على التوالي.

وأشار الرئيس الروسي، اليوم، إلى أن العملية العسكرية الحالية اقتربت من تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.