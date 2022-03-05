وزارة الأوقاف تُدعم الفكر الوسطى بكتاب «عقد المواطنة»

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، عن إصدار كتاب "عقد المواطنة"، من تقديم وإشراف ومشاركة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار دور الوزارة التنويري والتثقيفي والتوعوي تجديدًا للخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وقالت الأوقاف إن هذا الكتاب يبين أن المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها، ولا تفريق فيها بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة ، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني ، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية.

ويوضح الكتاب أن العلاقة بين الفرد ووطنه وبين المواطنين بعضهم مع بعض هي علاقة تبادلية تبنى على الحق والواجب ، تحترم خصوصية الأفراد من حيث الحقوق ، وحق المجتمع من حيث الواجبات ، كما تراعي الحق العام وتحترمه.

ويؤكد أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها - أفرادًا ومؤسسات ، وشعوبًا وحكومات - وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات فكر ، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان .

في سياق متصل، أكد اللواء عمرو شكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه قد تم ضم 200 مسجد جديد لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه إلى «4552» مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع «الأذان الموحد»، وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.