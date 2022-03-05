جامعة سوهاج تترقب نتائج امتحانات دورة يناير لمحو الأمية وتعليم الكبار

تترقب جامعة سوهاج، إعلان نتائج امتحانات دورة يناير 2022 لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى الجمهورية، خاصة بعد النجاح الهائل الذي حققته الجامعة في دورة امتحانات أكتوبر ٢٠٢١ لمحو الأمية، وقفزها ١٠ مراكز والوصول للمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بعد محو أمية ٦٦٦٢ مواطن بالمحافظة، حيث زادت الآمال وتعلقت الطموحات بتحقيق مركز متقدم ونجاح أكبر خلال الدورة الحالية، الأمر الذي ستتضح نتائجه في القريب العاجل.

فى هذا الصدد، قال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، إنه في إطار توجيهات الدولة المصرية، أولت الجامعة اهتمام كبير بملف محو الأمية، وذلك من خلال استغلال كافة الإمكانيات في نجاح منظومة محو الأمية وتعليم الكبار، وإعلان سوهاج خالية من الأمية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًا أن إدارة الجامعة أخذت على عاتقها التصدي لتلك الظاهرة، ترسيخاََ لمبدأ المسئولية الاجتماعية وحقوق المواطنة، وذلك بالتعاون المثمر مع اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وجميع قيادات المجتمع المدني بالمحافظة.

أشار عبد الخالق إلى أن إدارة الجامعة ممثلة فى مركز تعليم الكبار، بذلت جهود حثيثة لاستكمال مسيرة النجاح فى هذا الشأن، وذلك من خلال تشجيع طلاب الكليات على فتح عدد أكبر من فصول محو الأمية والتي وصل عددها إلى ٢٧٤٢ فصل دراسي ، وضمت ١٧٢٥١ دارس بقري ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أنه تم تطبيق عدة إجراءات لتحفيز الدارسين على حضور الامتحانات وتوفير كل مايلزم لضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر بحضور أكبر عدد ممكن من الممتحنين، الأمر الذي سيظهر مردوده في ارتفاع نسبة النجاح عن الدورات السابقة، ويحقق نتائج أكثر تقدماً.