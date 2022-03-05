السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة

حادث مروري
حادث مروري

لقي شاب مصرعه وأصيب 6 آخرين جميعهم من أسرة واحدة في حادث مروري وقع مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي، عند الكيلو 150 على طريق محور الضبعة بمحافظة مطروح.

وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى العلمين النموذجي، عن طريق سيارات الإسعاف.

واستقبل مستشفى العلمين، المصابة إسلام محمد عبدالقادر " 35 سنة" تعاني من اشتباه كسر بالفقرات القطنية، وكدمة شديدة بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهاشم محمد علي عبدالعال "47 سنة" مصاب باشتباه pc  جروح متفرقة بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالتواب هاشم محمد علي "7 سنوات" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وملك هاشم محمد علي "13 سنة" مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني كدمة شديدة بالصدر والظهر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد هاشم محمد علي "18 سنة" مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالله هاشم محمد "8 سنوات" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ودخل المستشفى أحمد هاشم محمد "17 سنة" جثة هامدة، وجميعهم من أسرة واحدة من محافظة الفيوم. 

انقلاب سيارة محمد سيارات الإسعاف مطروح مصرع مصرع واصابة محافظة الفيوم محافظة مطروح مستشفى العلمين طريق سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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