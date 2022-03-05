تعرف على الفائزين في انتخابات «المهندسين» على مقاعد الأعضاء المكملين

حصلت «الدستور» على مؤشرات نتيجة الفرز في انتخابات نقابة المهندسين على مقاعد الأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية.

وجاءت النتيجة كالتالي:

شعبة عمارة:

- مهندس / خالد محمود عباس.

- مهندس / يسري سالم.

شعبة مدني:

- مهندس/ سيد فاروق.

- لواء مهندس / إيهاب خضر.

شعبة ميكانيكا:

- مهندس / محمد السيد عبد الوهاب الدروي.

- مهندس / حسن عبد العليم.

شعبة كهرباء:

- مهندس / محمد ناصر

- مهندس / فاروق الحكيم.

شعبة كيمياء:

- مهندس / محمود عرفات.

شعبة غزل ونسيج:

- م . زينب عفيفي.

شعبة بترول وتعدين:

- مهندس / بهاء الطوخي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، مؤتمرا صحفيا بمقر النقابة العامة للإعلان عن نتائج التصويت النهائية، بعد تجميع نتائج اللجان الفرعية بالمحافظات.

وانطلقت الجمعة المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، وذلك لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما جرت جولة الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية الذين لم يتمكنوا من الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين في الجولة الأولى، التي تمت الجمعة قبل الماضية.

فيما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، فوز المهندس حسام عفيفي، بمقعد نقابة فرعية القاهرة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، أعلنت عن الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة، والمهندس حسام عفيفي، على مقعد رئيس نقابة فرعية بالقاهرة.

وجاءت نتائج التصويت حصول المهندس حسام عفيفى 4248 صوتًا، والمهندس هشام أبو سنة على 3304 صوتًا، بفارق 944 صوتًا لصالح المهندس حسام عفيفي.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالجيزة عن فوز المهندس محمد الفحام بمنصب نقيب مهندسي الجيزة، وجاءت النتائج حصول إبراهيم محمد إبراهيم سراج الدين على 642 صوتًا، ومحمد الفحام على 1732 صوتًا.