السبت 05 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من المرحلة السادسة للإسكان الاجتماعي بحي الكوثر في سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

 قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر في سوهاج، بالتنسيق مع هندسة كهرباء الكوثر، بتركيب الكابلات الرئيسية بأكشاك  الكهرباء بالمرحلة السادسة للإسكان الاجتماعي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن ضرورة الانتهاء من بعض المشروعات المتعثرة من عام 2008.

وأوضح هلال زكي، رئيس حي الكوثر، أنه تم الانتهاء تماما أعمال تشطيب العمارات السكنية بالكامل، وتم إطلاق الانارة  العامة داخل نطاق المرحلة  السادسة وجاري توصيل التيار  للعمارات، تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين في أقرب وقت عن طريق مديرية الإسكان، لافتا إلى أنه جاري اختبار الضغط داخل الخطوط الرئيسة والفرعية لشبكة المياه من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي  وشركة  المياه.

فيما أعلنت محافظة سوهاج عن تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات والتراكمات بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مدار الأسبوع، ورفع 275 طن قمامة ومخلفات بحي غرب سوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

الرئيس النور طلاق أكشاك تنسيق اجتماع جمهور هلال

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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