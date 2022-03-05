8 آلاف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا فى الإمارات

أعلنت الإمارات عن تقديم 8.176 جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيانٍ لها، إن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

وأوضح البيان، أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت 24,226,972 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 244.95 جرعة لكل 100 شخص.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 418.038 فحص جديد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 882.477 حالة.

‌‎كما أعلنت عن عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.301 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1.623 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 841.706 حالة.