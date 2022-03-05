شهد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على الأنشطة الطلابية انطلاق فعاليات المهرجان الفنى لتنصيب اتحاد طلاب جامعة أسيوط للعام الجامعى 2021/2022م.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب ورئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط سابقاَ، والدكتور عاطف القرن منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ عزالدين المنصورى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت مدير الاتحادات الطلابية، والطالب عبدالرحمن رشاد رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه الطالبة زينب أشرف وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية والتى تضم فى عضويتها لفيف من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات وبمشاركة مجلس اتحاد طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور شحاتة غريب على دعم إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال الغير المحدود للاتحادات الطلابية وتوفير كافة الامكانيات لها للقيام بأنشطتها التى تساهم فى بناء شخصية الطالب وتنمية روح الريادة والإبداع لديه وصقل خبراته فى شتى المجالات العلمية والثقافية والرياضية وغيرها وغرس قيم الوطنية والانتماء للوطن، مضيفاَ أن الجامعة تمتلك كوادر طلابية متميز لها دور واعد و قيادى فى مختلف الأنشطة الطلابية.

كما دعا الدكتور شحاتة غريب كافة طلاب الجامعة الى ضرورة الاستمرار فى تنمية مهاراتهم واكتساب المزيد من القدرات و المهارات الذاتية لتبلية متطلبات سوق العمل ، مشيداَ بالقيادة السياسية فى اتاحة الفرصة لجميع الشباب للمشاركة فى الجمهورية الجديدة و اعطاء فرصة حقيقية للتمكين الشباب والمرأة وما شهدت محافظات الجمهورية من تنفيذ العديد من المشروعات القومية الاستراتيجية الضخمة وبالأخص فى محافظات الصعيد والتى توفر بدورها الآلاف من فرص العمل وتحقيق تنمية شاملة فى كافة القطاعات، مثمنا جهود أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية و الادارة العامة لرعاية الشباب لمجهوداتهم المبذوله وأعطاءهم المتواصل خلال الفترة الماضية لإنجاح الأنشطة الطلابية.

وأكد المهندس أشرف رشاد على المكانة العلمية المرموقة التى تحتلها جامعة أسيوط على المستوى الاقليمى و الدولى و كذلك بتميزها فى الأنشطة الطلابية ،مشيراَ الى أن اتحاد طلاب يعد احد الركائز الأساسية فى أثراء الأنشطة الطلابية و التواصل بين الطلاب و خدمتهم و التعبير عن مشاكلهم و تمثيل الجامعة فى مختلف الأحداث ،مؤكداَ على ضرورة تنمية المهارات والقدرات الذاتية و الخبرات المكتسبة خلال المرحلة الجامعية للاستفادة منها عند التحاق بسوق العمل و العمل العام.

وأشار عزالدين المنصورى أن الحفل شهد تنصيب الطالب عبدالرحمن رشاد رئيس اتحاد الطلاب جامعة و نائبه الطالبة زينب أشرف كما تم تنصيب أمناء اللجان العليا لاتحاد الجامعة و مساعديهم ، مشيداَ بدعم إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية و تشجعيها المستمر للمشاركة فى الأنشطة الطلابية بكافة أشكالها مما ساهم فى امتلاك الجامعة لعناصر طلابية متميزة و مشرفة أستطاعت الحصول على العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجامعات المصرية.

وتقدم الطالب عبدالرحمن رشاد بالشكر لزملائه على ثقتهم فيهم ليكون ممثل عنهم ،متمنياَ أن يكون عند حسن ظنهم ، مشيراَ الى أن هدف اتحاد الطلاب هو خدمة زملائه الطلاب لافتا أن اتحاد طلاب الجامعة نظم العديد من الأنشطة الرياضية و الثقافية و الاجتماعية و الفنية خلال العام الجارى فضلاَ عن العديد من المبادرات الطلابية و المشاركة فى مختلف المحافل الاجتماعية و الثقافية و الادبية و المسابقات العلمية فى شتى المجالات و استطاع أن يحقق عديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجامعات المصرية .

كما وجهت الطالبة زينب أشرف رسالة شكر لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال و نائبه الدكتور شحاتة غريب و أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية و الإدارة العامة لرعاية الشباب على ما قدموه و بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية من خلال التواصل المستمر مع اتحاد الطلاب و توفير كافة سبل الدعم و الرعاية لهم و لابناء الجامعة.

كما شهدت فعاليات الحفل تقديم عدد من الفقرات الغنائية و الانشاد الدينى فضلاَ عن تكريم الدكتور شحاتة غريب ، الأستاذ عزالدين المنصورى، الدكتور أحمد شريت وكذلك تكريم أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2021/2022م.