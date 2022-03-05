السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وصفوا مُدرسة بـ«البعبع».. «المصرية اليابانية» ترد على الاتهامات الموجه للمعلمين

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

قال طارق النشوي مدير المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، إن الرسالة الأولى لأي مبدع في أي مجال هي التحريض على التغيير والإصلاح والتحديث والنهضة، مضيفا: «أوصيكم إن أخطأتم بأن تعتذروا، وأن تصححوا الخطأ بتبيان الحقيقة، ذلك ما تنص عليه القوانين ومواثيق الشرف، وما يجب أن تمليه عليكم قبل ذلك ضمائركم». 

وأضاف في بيان له: «أوصيكم أن تتواضعوا دون مذلة وأن تثقوا بأنفسكم دون غرور».

وردا على دعاوى أن المعلمين بالمدرسة يحتاجون لإعادة تأهيل، قال إنهم حاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة في مجال تخصصهم وحاصلين على دورات تدريبية وخبرة عملية تجعلهم جديرين بالعمل في مدارس البكالوريا الدولية ib في مصر وخارجها.

ودافع عن معلمة وصفها البعض بـ«البعبع الخطير» الذي تخاف منه طفلة لم يتجاوز عمرها 6 سنوات، موضحا أن جميع المعلمين بالمدرسة تم اختيارهم من مؤسسة «جرين» وحاصلين على دورات تدريبية تحت إشراف ورعاية المؤسسة الراعية في تدريس نظام البكالوريا الدولية ib.

وشكر أولياء الأمور الذين يدافعون دائما عن معلمي المدرسة بكل قوة.

المصرية طالب مصري طفل إعادة تأهيل وزارة التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية الخطة والموازنة وزارة التربية دورات تدريبية

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التنمية بأثر رجعى

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