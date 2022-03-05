السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرف صناعة الحبوب: مخزون القمح يكفي 4 أشهر

القمح
القمح

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين رئيس مجلس  إدارة الغرفة، أن المشروع القومي للصوامع ساهم بشكل كبير في الحد من كميات القمح التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة والمعرضة للأمطار والقوارض، حيث كان يصل نسبة الفاقد من 15 إلى 20% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة على مدار العشرات السنوات الماضية حتى تبنت القيادة السياسية المشروع القومي للصوامع وإنشاء العديد من الصوامع الحديثة بمختلف المحافظات للحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم التي مازالت الدولة تصرفه للمواطن بسعر 5 قروش فقط للرغيف.
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وصرح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الطاقة التخزينية للأقماح بالصوامع زادت بشكل كبير نتيجة توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين وبتوجيهات القيادة السياسية في إنشاء العديد من الصوامع حتى وصلت السعة التخزينية  للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من  3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية حيث أن المخزون يتجاوز 4 أشهر.‬

وأشار إلى أن موسم القمح المحلى المقرر افتتاحه اعتبارا من منتصف شهر أبريل المقبل سيعزز أيضا  المخزون الاستراتيجي للقمح لفترات كبيرة، ومن المتوقع حصول الحكومة على كميات كبيرة هذا العام  قد تصل من 3.7 مليون طن لـ 4 ملايين طن بسعر 820 جنية للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة  23.5 قيراط و810 جنية للأردب زنة 150 كيلو جرام  درجة نظافة 23 قيراط و800 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط ، وذلك نتيجة حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بوضع خطة قبل بداية  الموسم تضمن توريد القمح وفقا للمواصفات وتحت إشراف اللجان المختصة.

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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