خطاب عاجل من «المالية» للمعلمين بشأن الموافقة على تعزيز بند 3/30 (مستند)

وجهت وزارة المالية خطاب رسمي للمديريات المالية بـ 27 محافظة، بشأن الموافقة على تعزيز بند 3/30 حافز التطوير قبل الجامعي لموازنات مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات للعام المالي 2021/2022.

خطاب التعليم

وأشارت إلى أن ذلك في ضوء توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمواجهة صرف حافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي لمعلمي وموجهي رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي.

وأشارت المالية خلال الخطاب الذي حصل عليه الدستور إلى انها وافقت على تعزيز حافز التطوير قبل الجامعي بالباب الأول للأجور والتعويضات للعاملين بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات للعام 2021/2022 بمبلغ 500 مليون جنيه ، نقلا من الاحتياطي العام المدرج بالباب الأول لقسم الاحتياطات العامة بموازنة الجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك ردًا على مخاطبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة المالية، بشأن اعتماد صرف حافز تطوير التعليم اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١ وليس ٢٠٢١/١٠/١، بناءا على توجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وطالبت «التعليم» بزيادة اعتمادات حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، بمبلغ 500 مليون جنيه بموازنات المديريات.

ولفتت إلى أنه تم تعديل التعليمات التي تم اعتمادها بمعرفة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ليصبح الصرف اعتبارا من بداية السنة المالية في 1/7/2021 حتى 30/6/2022، وقد تم احتساب التكلفة الفعلية بناءا على هذا بدون احتساب أي مستحقات عن سنوات سابقة.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب عاجل لطلاب الصف الثالث الثانوي وقالت في خطابها : حرصا من الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على الإعداد الجيد لأعمال امتحانات الثانوية العامة وتنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فقد تفضل الوزير بالموافقة على إتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة ١ سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك للترشح للعمل بلجان سير الامتحانات وقد بدأ تسجيل الاستمارة في ١ مارس لعام ٢٠٢٢ للعمل كمراقبين وملاحظين وأعضاء تكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزارة في خطابها : يرجى للتأكد على السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية سرعة إخطار المدارس الثانوية والاعدادية بموعد التسجيل والتنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والاعدادية فقط بل يشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.