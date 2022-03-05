حسام عفيفى رئيسا لنقابة المهندسين بالقاهرة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، فوز المهندس حسام عفيفي، بمقعد نقابة فرعية القاهرة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، أعلنت عن الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة، والمهندس حسام عفيفي، على مقعد رئيس نقابة فرعية بالقاهرة.

وجاءت نتائج التصويت حصول المهندس حسام عفيفى 4248 صوتًا، والمهندس هشام أبو سنة على 3304 صوتًا، بفارق 944 صوتًا لصالح المهندس حسام عفيفي.

كما أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالجيزة عن فوز المهندس محمد الفحام بمنصب نقيب مهندسى الجيزة، وجاءت النتائج حصول إبراهيم محمد إبراهيم سراج الدين على 642 صوتًا، ومحمد الفحام على 1732 صوتًا.

وانطلقت أمس المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، وذلك لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا.

وضمت قائمة المرشحين على منصب النقيب العام، 22 مرشح بعد استعباد أحمد عثمان بحكم قضائي، وهم: هاني ضاحي، طارق النبراوي، حافظ فؤاد عبدالرحمن، فيصل محمود عوض، أيمن فتحي حسين، عزت عرفة حسن، سيد محمد شحاتة، عبدالله عبدالمنعم عبدالله، محمد سامي عبدالمعطي، محمد صلاح عزت، وإيمان علام، مجدي نجيب محمد، سامح فوزي محمد، ضياء عبدالمنعم حسن، محمد نجيب، سامي فهمي ترك، عادل حسن إسماعيل، أسامة أحمد النجدي، كريم محمد محمد، عادل حسنين إبراهيم، مصطفي عبدالخالق أبو زيد، مظفر الدين محمد، أيمن محمد حسن.