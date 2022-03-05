السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حسام عفيفى رئيسا لنقابة المهندسين بالقاهرة

نقابة المهندسين بالقاهرة
نقابة المهندسين بالقاهرة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، فوز المهندس حسام عفيفي، بمقعد نقابة فرعية القاهرة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، أعلنت عن الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة، والمهندس حسام عفيفي، على مقعد رئيس نقابة فرعية بالقاهرة.

وجاءت نتائج التصويت حصول المهندس حسام عفيفى 4248 صوتًا،  والمهندس هشام أبو سنة على 3304 صوتًا، بفارق  944 صوتًا  لصالح المهندس حسام عفيفي.

كما أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالجيزة عن فوز المهندس محمد الفحام بمنصب نقيب مهندسى الجيزة، وجاءت النتائج حصول إبراهيم محمد إبراهيم سراج الدين على 642 صوتًا، ومحمد الفحام على 1732 صوتًا.

وانطلقت أمس المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، وذلك لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا.

وضمت قائمة المرشحين على منصب النقيب العام، 22 مرشح بعد استعباد أحمد عثمان بحكم قضائي، وهم:  هاني ضاحي، طارق النبراوي، حافظ فؤاد عبدالرحمن، فيصل محمود عوض، أيمن فتحي حسين، عزت عرفة حسن، سيد محمد شحاتة، عبدالله عبدالمنعم عبدالله، محمد سامي عبدالمعطي، محمد صلاح عزت، وإيمان علام، مجدي نجيب محمد، سامح فوزي محمد، ضياء عبدالمنعم حسن، محمد نجيب، سامي فهمي ترك، عادل حسن إسماعيل، أسامة أحمد النجدي، كريم محمد محمد، عادل حسنين إبراهيم، مصطفي عبدالخالق أبو زيد، مظفر الدين محمد، أيمن محمد حسن. 

المرشحين اللجنة العليا للانتخابات انتخابات نقابة المهندسين هاني ضاحي النقابات الفرعية هشام أبو سنة المهندس حسام عفيفى النقابة العامة طارق النبراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. الأسباب والعلاجات الفعالة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 5-3-2022

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

حسام عفيفى رئيسا لنقابة المهندسين بالقاهرة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 5-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج