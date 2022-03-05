استبعاد الأسهم الروسية من مؤشرى «ستاندرد آند بورز» و «داو جونز»
استبعدت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" للخدمات المالية الأمريكية جميع الأسهم الروسية من مؤشريها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
و أعلنت شركة "اس آند بي جلوبال" للتداول أن التغيير سوف يدخل حيز التنفيذ قبيل فتح تعاملات يوم 9 مارس، وسيطبق على جميع الأسهم المدرجة أو الموجودة في روسيا بالإضافة إلى إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية.
كما ستجرد الهيئة المشرفة على مؤشري داو جونز الصناعي و ستاندرد آند بورز 500 روسيا من مكانتها في الأسواق الناشئة ويعيد تصنيفها إلى "مستقلة".
و تابعت الشركة أن القرار يأتي بعد مشاورات مع المشاركين في السوق.