السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استبعاد الأسهم الروسية من مؤشرى «ستاندرد آند بورز» و «داو جونز»

ستاندرد آند بورز
ستاندرد آند بورز

استبعدت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" للخدمات المالية الأمريكية جميع الأسهم الروسية من مؤشريها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.


و أعلنت شركة "اس آند بي جلوبال" للتداول أن التغيير سوف يدخل حيز التنفيذ قبيل فتح تعاملات يوم 9 مارس، وسيطبق على جميع الأسهم المدرجة أو الموجودة في روسيا بالإضافة إلى إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية.
 

كما ستجرد الهيئة المشرفة على مؤشري داو جونز الصناعي و ستاندرد آند بورز 500 روسيا من مكانتها في الأسواق الناشئة ويعيد تصنيفها إلى "مستقلة".


و تابعت الشركة أن القرار يأتي بعد مشاورات مع المشاركين في السوق.

روسي الاسهم روسية مؤشر استبعاد ستاندرد اند بورز الروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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