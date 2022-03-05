مدينة ريجا تغير اسم شارع السفارة الروسية للتذكير بالحرب على أوكرانيا

قررت السفارة الروسية في مدينة ريجا -عاصمة لاتفيا- عنوان جديد وذلك مع تغيير إدارة المدينة اسم الشارع الذي تقع به السفارة الروسية كنوع من الاحتجاج على غزو موسكو لأوكرانيا.



وقالت إدارة المدينة في تغريدة عبر "تويتر" إن اسم الشارع سيكون" شارع الاستقلال الأوكراني" للتعبير عن دعم المدينة "للكفاح البطولي للشعب الأوكراني".



وتأتي خطوة ريجا في أعقاب تحرك مشابه قامت به فيلينوس والتي أطلقت على الشارع المؤدي إلى السفارة الروسية اسم" شارع الأبطال الأوكرانيين" في اليوم السابق.



وشهدت المدينتان بالفعل احتجاجات متكررة ومسيرات بالقرب من السفارتين الروسيتين، منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا قبل 9 أيام.



يشار إلى أن فيلينوس أطلقت بالفعل في عام 2018 اسم المشرع الروسي المعارض الذي تعرض للاغتيال "بوريس نيمتسوف" على ميدان بحديقة عامة بالقرب السفارة الروسية.

وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لا تهدف بعمليتها العسكرية إلى تقسيم أوكرانيا، وتسعى فقط لتحقيق ضمانات لأمنها.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" أن "روسيا تنتظر الجولة الثالثة من المفاوضات مع السلطات الأوكرانية، وتأمل في أن تستمع كييف لمطالبها".

وتستعد كييف لجولة جديدة من المفاوضات مع موسكو يومي غد أو بعد غد، وفق ما أفاد أحد ممثلي كييف.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك: "قد تعقد الجولة الثالثة غدا السبت أو بعد غد... نحن على تواصل مستمر".

وعلى صعيد آخر ، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، عن أن الاقتصاد الروسي يمر بمرحلة صعبة لكنه سيتجاوزها، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، متابعة:" لدينا القدرة على تجاوز العقوبات وسنرد عليها".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن موسكو مستعدة لمناقشة رغبة الرئيس الأوكراني في الحصول على ضمانات أمنية.