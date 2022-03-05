نيبينزيا: الحديث عن هجوم الجيش الروسى على محطة ذرية بأوكرانيا جزء من حملة الأكاذيب

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الحديث عن هجوم الجيش الروسي على محطة زابوروجيا للطاقة الذرية جنوب أوكرانيا، "جزء من حملة الأكاذيب" ضد روسيا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "جلسة اليوم هي محاولة أخرى من قبل سلطات كييف لإثارة هستيريا مختلقة حول ما يحدث في أوكرانيا".

وتابع: "سمعنا اليوم كذبة أخرى مفادها أن القوات الروسية هاجمت محطة زابوروجيا للطاقة الذرية، وكل هذا جزء من حملة غير مسبوقة من الأكاذيب والمعلومات المضللة ضد روسيا".

وأضاف: "أنتم تحاولون تقديم القضية كأن الجيش الروسي قصف محطة الطاقة الذرية في زابوروجيا واندلع حريق هناك. هذه التصريحات لا تتطابق والواقع".

وأكد أن القوات الروسية تبذل كل ما في وسعها من أجل "منع الزمر القومية الأوكرانية أو الجماعات الإرهابية الأخرى من استغلال الوضع الحالي لتنظيم استفزاز نووي".

وعلى صعيد آخر، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن 331 مدنيًا قتلوا وأصيب 675 آخرين في أوكرانيا حتى الآن.⁧

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وقالت الأمم المتحدة إن معظم الضحايا المدنيين قتلوا بسبب الصواريخ والضربات الجوية والقصف والآثار المتفجرة الأخرى.

وبالأمس، كشف الجيش الروسي لأول مرة عن خسائره وخسائر الجانب الأوكراني.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية قُتل 498 جنديًا روسيًا وأصيب قرابة 1600.

وقالوا إن الجيش الأوكراني والقوات شبه العسكرية اليمينية المتطرفة فقدوا ما لا يقل عن 2870 جنديًا، بينما أصيب 3700 آخرين.

وأضافت موسكو أن نحو 572 عسكريًا أوكرانيًا أسروا.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، اليوم، إن مليون شخص آخر فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في أسبوع القتال - حوالي 2٪ من إجمالي سكان البلاد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، إنه تأكد من مقتل 227 مدنيًا وإصابة 525 آخرين في أوكرانيا خلال الصراع، وذلك حتى منتصف ليل الأول من مارس.

وقال المكتب في بيان صدر في جنيف بعد أسبوع من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا: "معظم هؤلاء الضحايا سقطوا نتيجة استخدام أسلحة متفجرة...بما يشمل القصف المدفعي الثقيل وأنظمة الصواريخ متعددة القذائف والضربات الجوية".

وأضاف أنه يعتقد أن الحصيلة الحقيقية "أكبر بكثير"، خاصة في الأيام الماضية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بسبب تأخر الإبلاغ عن أعداد الضحايا في بعض المناطق التي دار فيها قتال عنيف.