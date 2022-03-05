السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ياسر عمر نقيبا للمهندسين بالوادى الجديد

ياسر عمر نقيب المهندسين
ياسر عمر نقيب المهندسين بالوادي الجديد

أسفرت نتيجة فرز أصوات انتخابات الإعادة فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بمحافظة الوادي الجديد التب أجريت اليوم  الجمعة، عن فوز المهندس ياسر عمر بمقعد نقيب المهندسين لنقابة الفرعية بمحافظة الوادي الجديد بعدد أصوات 385 صوتًا على منافسة المهندس مجدي الطماوي بعدد أصوات 330 صوتًا.

وكانت المنافسة التي أجريت اليوم على مقعد نقيب المهندسين بالوادي الجديد بين كلًا من: المهندس ياسر عمر  والمهندس مجدي الطماوي، قد شهدت جوًا من الهدوء والمحبة.

وانطلقت جولة الإعادة لانتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، على مقعد نقيب المهندسين، بين المهندس ياسر عمر مهندس بكهرباء الوادي الجديد، والمهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين من الساعة العاشرة صباحًا، واستمرت حتى السابعة مساءً، حيث خصصت النقابة لجنتين في مقرها بمركزي الداخلة والخارجة، وهو نفس عدد اللجان في الجولة الأولى، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وقال أحمد عبد الرحيم، رئيس لجنة الانتخابات، إنه تم وضع علامات إرشادية استهدفت منع التزاحم، وتسهيل عملية دخول الناخبين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،  كما تم التشديد على عدم دخول اللجان دون ارتداء الماسك الطبي، من أجل الحفاظ على سلامة المهندسين.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالوادي الجديد، قد أعلنت إعادة الانتخاب بين مرشحين منصب النقيب بالمحافظة بين كل من المهندس مجدي الطماوي، ويشغل منصب رئيس مركز الخارجة، والمهندس ياسر عمر، حيث حصل الأول على 188 صوتًا، بينما الثاني على 306 صوتًا.

ووفقًا لكشوف الانتخابات، فإن عدد الناخبين يبلغ 1396 عضوًا، وتم توفير كافة سبل الراحة بمقر لجنتي الانتخابات لضمان سيرها دون عوائق.

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نتيجة فرز أصوات انتخابات الإعادة التجديد النصفي لنقابة المهندسين محافظة الوادي الجديد لجنتين الاجراءات الاحترازية اللجنة القضائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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