الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بن زايد وزيلينسكى يبحثان تطورات الأوضاع فى أوكرانيا

محمد بن زايد آل نهيان
محمد بن زايد آل نهيان و زيلينسكي

ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها ولي عهد أبوظبي مع عدد من قادة العالم بشأن المستجدات على الساحة الأوكرانية.


وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، اطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الرئيس الأوكراني على آخر التطورات الجارية حاليًا، مؤكدا أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم.

وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا، من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد  ضرورة الاستمرار في الاتصالات الجادة، لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي.

محمد بن زايد فلوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني ولي عهد أبوظبي التفاوض والحوار

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