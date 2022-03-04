وفاة المتهم باختطاف طفل والتسبب فى وفاته بالغربية

توفى المتهم المتسبب في وفاة الطفل إسماعيل السيد، داخل محبسه، ضحية واقعة خطف مركبة توك توك بدائرة مركز قطور، قبل صدور حكم عليه من محكمة الجنايات بالمحلة في مارس الحالي، بعد أن تسبب المتهم في بتر قدم الطفل وتدهورت حالته الصحية ولفظ أنفاسه.

وقررت النيابة دفن جثة المتهم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، بعدما ناظرت الجثة وتبين أن الوفاة طبيعية حيث كان يعانى من مرض مزمن في الدم.

وكان المتهم أقدم على خطف الطفل إسماعيل السيد لسرقة "التوك توك " قيادته، وتوثيقه بالحبال لأكثر من 24 ساعة، ما نجم عنه بتر في قدميه ويديه، بسبب منع الحبل وصول الدم إلى أطرافه، وتم إلقاء القبض على المتهم.

وأكد والد الطفل عن سعادته بالخبر وأنه قصاص من الله في حق من قتل طفله.

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