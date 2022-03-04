مرشح رئاسة «الوفد»: «أسلوب إدفع أولا كي تحصل على الكرسي مرفوض»

قال المهندس ياسر قورة، مرشح رئاسة حزب الوفد، إن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، أصدرت بيانا أعلنت فيه عدم الوفاء بمبلغ التبرع (غير الملزم وإنما هو هبة ومنحة) من جانبنا بهدف التشهير والتنكيل والنيل منا كمرشح على رئاسة الحزب، لاسيما وأن هناك زيادة بقيمة الترشح تمثلت بعشرة أضعاف المبلغ مخالفا لما كان متبعا من قبل، ومع ذلك دفعنا ايضا التبرع وامتثلنا لقرار اللجنة، على الرغم من أن أحد المرشحين المنافسين هو صاحب قرار رفع قيمة التبرع كأحد شروط الترشح.

وأضاف في بيان اليوم الجمعة: هنا نوضح أمورا هامة: أولا: احتفظ بحقي القضائي فى رفع دعوى قضائية للتشهير بنا عبر وسائل الإعلام وصفحات الحزب الرسمية، على غير الحقيقة، لاسيما ونحن لم نمتنع عن سداد مبلغ التبرع أو المنحة أو الهبة التى هي اختيارية وليست اجبارية كي يتم مطالبتنا بها، ولا يوجد موعد محدد للتبرع كي نخالفه.

ثانيا: ليس من بين مهام اللجنة جمع التبرعات الإجبارية، وليس دور اللجنة البيانات الصحفية التى هدفها جمع التبرعات، وإنما هدفها الإجراءات الانتخابية وتنظيمها والتى لم تنجز منها شيئا إلى الان ونحن على مشارف الانتخابات.

وطرح مرشح الوفد عدة تساؤلات: "أين ما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع المشترك بين اللجنة والمرشحين الثلاثة يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022؟ ، أين بطاقات التصويت المسلسلة والتى سيتم بها التصويت، والقضاء على التزوير وضمان انتخابات نزيهة!!، و أين تركيب الكاميرات داخل وخارج اللجان والتى من المفترض ان تكون تمت ، فالانتخابات على المشارف ولم يتم إنجاز أي شيء منها!!".

ثالثا: للمرة الأولى نسمع عن التبرعات الإجبارية وربطها بالانتخابات، فاللجنة قد رفضت إقامة مؤتمر صحفي او انتخابي بمقر حزب الوفد، وطالبتنا بالتبرع كإجراء مقابل ومربوط بالموافقة على المؤتمر الصحفي والذي هو ايضا تم الاتفاق عليه بذات الاجتماع المذكور، لاسيما وقد أرسلنا خطابا الى اللجنة لاجراء هذا المؤتمر ورفضت يوم الاربعاء 2مارس.

واختتم:"أتعجب من إصدار هذا البيان والذي ليس له دلالة سوى التنكيل والتشهير بنا فى دلالة واضحة على عدم الحيادية والانحياز لأحد المرشحين، ومحاولة خلق حالة من الارتباك وبلبلة الرأي العام والهيئة الوفدية، وهذه الأمور لن تنال منا أو من أعضاء حزب الوفد والذي لفظها أكثر من مرة، واعتاد على مثل هذه الترهات التى ليس لها سبيل سوي ترسيخ مبدأ "ادفع أولا كي تحصل على الكرسي" وسوف نعقد مؤتمرا صحفيا للرد على كل هذه الادعاءات ونوضح الكثير من الأسرار والمفاجآت".