الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكثيف رصف شوارع بأحياء غرب والعجمي استجابة لشكاوى أهالي الإسكندرية

رصف الطرق بأحياء
رصف الطرق بأحياء الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أن تلبيه احتياجات المواطنين هي أولوية أساسية من أولويات الجهات التنفيذي بالمحافظة، لهذا وجه جميع الجهات التنفيذية بالاستماع إلى شكاوى المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وتوفير الخدمات والمتطلبات الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة، مؤكدا أن رفع كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة وتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين من أهم الاولويات التي تسعى المحافظة لتقديمها.

IMG-20220304-WA0040

وكلف المحافظ؛ المهندسة أمل محمود؛ مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في جميع أحياء المحافظة وخاصة المناطق الأشد احتياجا  والتي تكثر فيها شكاوى المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة الشيء لأصله والأهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

IMG-20220304-WA0038

وبناء على تكليفات المحافظ؛ قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالعمل على رصف شوارع حي العجمي و حي غرب، حيث يتم حاليا أعمال كشط الطبقة السطحية أمام باب ٥٢ ميناء الإسكندرية بشارع المكس، وكذا اعمال كشط الطبقة السطحية بالحارة القبلية أسفل كوبري القباري بشارع المكس، كما يتم حاليا استكمال الكشط أمام مدرسة أحمد زويل، وأمام بنك الإسكندرية، وأمام العياده الشامله بشارع المكس، وأسفل كوبري ٢٧ وأمام مركز المواساه الطبي وكوبري كفر عشري بنطاق حي غرب.

IMG-20220304-WA0037

أما في نطاق حي العجمي تم الانتهاء من أعمال الكشط بشارع الحنفية والسلام والجمعية وشارع مسجد رضوان، كما تم الانتهاء اعمال القطع والتمهيد بشارع مدرسة شيرين و شارع أم القرى  وشارع مساكن طلعت مصطفي، و جارى العمل باعمال شنايش بشارع الرضوان ، والحنفية و الشارع السلام تمهيدا لأعمال الأسفلت.

IMG-20220304-WA0036

وكان قد كلف المحافظ مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بتنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء بالشوارع الرئيسية والجانبية والانتهاء منها في أسرع وقت وفقا للأولويات، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسير الحركة المرورية. 

الإسكندرية احتياجات المواطنين رفع كفاءة شبكة الطرق رصف الطرق أحياء الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

عرض الجزء الثاني من حلقة «مو صلاح» على «دي إم سي» والمصرية الليلة

عودة 30 مواطنًا من المجر إلى مصر بعد عبورهم حدود أوكرانيا.. اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال الترميم بمعبد دندرة

الأسطورة سيدورف يعلن اعتناق الإسلام: «لن أغيّر اسمى»

مكتبة على الرصيف.. «عم مجدي» يشجع الشباب على القراءة بالاستعارة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا