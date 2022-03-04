تكثيف رصف شوارع بأحياء غرب والعجمي استجابة لشكاوى أهالي الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أن تلبيه احتياجات المواطنين هي أولوية أساسية من أولويات الجهات التنفيذي بالمحافظة، لهذا وجه جميع الجهات التنفيذية بالاستماع إلى شكاوى المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وتوفير الخدمات والمتطلبات الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة، مؤكدا أن رفع كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة وتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين من أهم الاولويات التي تسعى المحافظة لتقديمها.

وكلف المحافظ؛ المهندسة أمل محمود؛ مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في جميع أحياء المحافظة وخاصة المناطق الأشد احتياجا والتي تكثر فيها شكاوى المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة الشيء لأصله والأهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وبناء على تكليفات المحافظ؛ قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالعمل على رصف شوارع حي العجمي و حي غرب، حيث يتم حاليا أعمال كشط الطبقة السطحية أمام باب ٥٢ ميناء الإسكندرية بشارع المكس، وكذا اعمال كشط الطبقة السطحية بالحارة القبلية أسفل كوبري القباري بشارع المكس، كما يتم حاليا استكمال الكشط أمام مدرسة أحمد زويل، وأمام بنك الإسكندرية، وأمام العياده الشامله بشارع المكس، وأسفل كوبري ٢٧ وأمام مركز المواساه الطبي وكوبري كفر عشري بنطاق حي غرب.

أما في نطاق حي العجمي تم الانتهاء من أعمال الكشط بشارع الحنفية والسلام والجمعية وشارع مسجد رضوان، كما تم الانتهاء اعمال القطع والتمهيد بشارع مدرسة شيرين و شارع أم القرى وشارع مساكن طلعت مصطفي، و جارى العمل باعمال شنايش بشارع الرضوان ، والحنفية و الشارع السلام تمهيدا لأعمال الأسفلت.

وكان قد كلف المحافظ مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بتنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء بالشوارع الرئيسية والجانبية والانتهاء منها في أسرع وقت وفقا للأولويات، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسير الحركة المرورية.