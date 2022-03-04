الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«مايكروسوفت» تعلق مبيعاتها لمنتجاتها الجديدة فى روسيا

مايكروسوفت
مايكروسوفت

انضمت شركة مايكروسوفت، اليوم، إلى شركات التكنولوجيا العالمية التي تعلق مبيعاتها لمنتجاتها الجديدة في روسيا.

فيما أكدت تعليق مبيعاتها لمنتجاتها الجديدة وخدماتها في روسيا.

وأعلنت شركة آبل الأمريكية الانضمام إلى قائمة شركات التكنولوجيا التي قاطعت روسيا، بعدما أعلنت عن تعليق بيع منتجاتها في الأراضي الروسية.

وقالت الشركة الأمريكية، في بيانٍ رسمي، إنها أوقفت تصدير منتجاتها إلى قناة مبيعاتها الرسمية في روسيا، وبررت الأمر بالهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا.

وكانت شركات تكنولوجية كبرى عدة كمايكروسوفت، يوتيوب، سناب شات، وفيسبوك قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ عن حظر العديد من خدماتها في روسيا؛ بسبب العملية العسكرية التي تشنها على أوكرانيا.

شركة مايكرسوفت روسيا منتجاها الاكثر مبيعات

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