نصائح من طبيب تغذية للحفاظ على الوزن وتجنب السمنة المفرطة

يحتفي العالم اليوم 4 مارس، من كل عام، باليوم العالمي للسمنة والذي أقرته الأمم المتحدة بهدف تعزيز الحلول العملية لإنهاء أزمة السمنة العالمية، وتم تنظيمه من قِبل الاتحاد العالمي للسمنة وهو هيئة غير ربحية لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية وهدفها هو "قيادة ودفع الجهود العالمية للحد من السمنة والوقاية منها وعلاجها"، حيث تم تنظيم اليوم العالمي الأول للسمنة في عام 2015، وكان كل التركيز في الاحتفال على السمنة لدى الأطفال ، بما يتماشى مع تقرير لجنة منظمة الصحة العالمية بشأن القضاء على السمنة لدى الأطفال.

بعد ذلك تم الاحتفال باليوم العالمي للسمنة في عام 2020 تحت عنوان "عالج السمنة الآن وتجنب العواقب لاحقًا"، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الاستثمار في خدمات العلاج لدعم المصابين بالسمنة والتدخل المبكر لتحسين نجاح العلاج والوقاية لتقليل الحاجة إلى العلاج.

وقال الدكتور أسامة صلاح، طبيب تغذية، إن أفضل الحلول للبعد عن السمنة وعدم الإصابة بها باعتبارها من أخطر أمراض العصر هو الحد من تناول السكر والمشروبات التي تحتوي على سكر كثير، إضافة إلى الابتعاد عن الحلويات، حيث إن تناول السكر يتنافى مع حلم الرشاقة الذي يحلم به الجميع، لذا يجب أن يبتعد عنه الجميع كبارًا كانوا ام صغارا.

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ "الدستور" أن تناول الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة يفيد الجسم بشكل كامل ويمده بالطاقة كما يوفر إحساس بالشبع بشكل دائم طوال اليوم، لذا فإن تناول الخضروات والفاكهة يعد من أفضل الخيارات التي يجب اللجوء إليها طوال الوقت.

ونصح "صلاح" الجميع بضرورة ممارسة التمارين الرياضية باستمرار خاصة رياضة المشي، قائلا إنها تفيد الجسم وأجهزته والدورة الدموية به بشكلٍ كبير، مشيرًا إلى أن المشي للأطفال والكبار يعد من الأشياء الأساسية لصحة الجسم، كما نصحهم بالتقليل من الأملاح في تناول الطعام حفاظا على الكلى بداخل جسمهم وصحتها باستمرار.

