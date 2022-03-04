حبس أدمن صفحة «الملكة لولا» على «فيس بوك» لاستقطاب راغبي الدعارة بالزيتون

أصدرت النيابة العام قرارا بحبس فتاة تدير صفحة باسم «الملكة لولا» وتنشر صورا وعبارات مخلة بالآداب، لاستدراج راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب على مواقع التواصل الاجتماعي 4 أيام على ذمة التحقيق.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على صاحبة صفحة «الملكة لولا» على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، حيث يباشر عمر هارون وكيل أول نيابة الزيتون، بسكرتارية أحمد عبد المجيد التحقيقات مع المتهمة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تستدرج من خلالها الرجال من راغبي ممارسة الجنس السادي مقابل حصولها على أموال.

تم تشكيل فريق بحث والقبض على المتهمة وضبط بحوزتها «كرباج» وبتتفيش هاتفها عثر بداخله على فيديوهات لرجال يتم تعذيبهم بـ«كرباج» فتم إحالة المتهمة للنيابة لمباشرة التحقيقات.