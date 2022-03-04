بعد حديث رانيا شاهين عنه.. أبرز أدوار هشام المليجي في السينما والتليفزيون

تصدر وسم هشام المليجي و وسم رانيا شاهين، تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد الأزمة التى وقعت بينهما مؤخرا بسبب تصريحات الأخيرة عن، بأنه يعاني من حالة اكتئاب بسبب قلة الأعمال المعروضة عليه وأنها كانت تحاول ان تذكر الناس به فقط حتى لا ينسوه.

ورد الفنان هشام المليجي عليها وهاجمها قائلا: "متجبيش سيرتي تاني أنا مش محتاج حاجة من حد ولا مستنيكي تفكري الناس بيا".

وتقدم "الدستور"، في التقرير التالي أبرز الأدوار التي شارك فيها الفنان هشام المليجي.