الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد حديث رانيا شاهين عنه.. أبرز أدوار هشام المليجي في السينما والتليفزيون

هشام المليجى
هشام المليجى

تصدر وسم هشام المليجي و وسم رانيا شاهين، تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد الأزمة التى وقعت بينهما مؤخرا بسبب تصريحات الأخيرة عن، بأنه يعاني من حالة اكتئاب بسبب قلة الأعمال المعروضة عليه وأنها كانت تحاول ان تذكر الناس به فقط حتى لا ينسوه.

 ورد الفنان هشام المليجي عليها وهاجمها قائلا: "متجبيش سيرتي تاني أنا مش محتاج حاجة من حد ولا مستنيكي تفكري الناس بيا".

وتقدم "الدستور"، في التقرير التالي أبرز الأدوار التي شارك فيها الفنان هشام المليجي.

  1. اسمه بالكامل هشام محمد صالح المليجي.
  2. ولد في 1 ديسمبر عام 1971 بمحافظة القاهرة.
  3. تخرج من معهد الفنون المسرحية العالي قسم إخراج وتمثيل.
  4. شارك في عدد من الأفلام السينمائية كما أن له بعض التجارب المسرحية وبالتلفزيون أيضا.
  5. بدأت شهرته الواسعة، بعد  مشاركته في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” عام 1998.
  6. ظهر في العديد من الأدوار القوية التي قدمها بأسلوبه المتميز وجذب انتباه الجمهور إلى موهبته.
  7. بداية ظهوره كانت في المسلسل  التلفزيوني “نهاية القصة”.
  8. ظهر أيضاً في السهرة التلفزيونية “كل هذا الحب”.
  9. في عام 1990 شارك في المسلسل الكوميدي “البحث عن فرصة”.
  10. عام 1993 قدم أول بطولاته في فيلم “ضحك ولعب وجد وحب”.
  11. شارك بعد ذلك في فيلم "بوحة مع الفنان الراحل حسن حسني والفنان محمد سعد.
  12. قدم دورا صغير في مسلسل “حبيبي حبيبتي”.
  13. شارك في مسرحية “ملاعيب”.
  14. في عام 2001 شارك في مسلسل “وتاهت بعد العمر الطويل” من تأليف إحسان عبد القدوس و بطولة دلال عبد العزيز و أحمد خليل و سامي العدل.
  15. في نفس العام شارك في تقديم مسلسل “شجر الأحلام” بطولة دلال عبد العزيز و محمد رياض.
  16. ثم شارك في مسلسل “حارة الطبلاوي” من بطولة فاروق الفيشاوي و حسن حسني و معالي زايد.
  17. في عام 2002 ظهر في مسلسل “يحيا العدل” من بطولة مصطفى فهمي، و مديحة يسري.
  18. كما ظهر في مسلسل “أوراق مصرية” الجزء الثاني.
  19. ثم شارك في مسلسل “العصيان” الجزء الأول والجزء الثاني.
  20. وشارك في مسلسل “الخريف لن يأتي أبداً”.
  21. وفي عام 2004 شارك في مسلسل “بطة وأخواتها”.
  22. وفي عام 2005  شارك في مسلسل ” زهور شتوية”.
  23. وفي عام 2006 شارك في مسلسل “قضية نسب”.
  24. واخر عمل شارك فيه هو مسلسل “قيد عائلي” في عام 2019.
مصر رانيا شاهين هشام المليجي محافظة القاهرة القاهرة الدستور

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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