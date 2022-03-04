الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: ‏العمل من العاصمة الإدارية نقل مهمة وتحقيق للحكومة

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الانتقال إلى العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، نقلة مهمة في مجال تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة، وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في منظومة العمل الإداري، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملين بالوزارة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات ورؤساء القطاعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما عقد قيادات الوزارة العديد من الاجتماعات بمقار مكاتبهم بمبنى الوزارة الجديد.

وأوضح في بيان اليوم الجمعة، أنه سبق التوجيه بأن تبدأ الأطقم المختصة بالوزارة في تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبنى في إطار خطة متكاملة للانتقال التدريجي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

في السياق ذاته،  عقد رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة اجتماعات متعددة بمقار مكاتبهم بالمبنى الجديد لمتابعة موقف المشروعات والسياسات المعنى بها كل جهة ، ومتابعة الإجراءات التي قامت بها كل جهة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكافة الاحتياجات اللوجستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها.

وذلك بالإضافة لخطوط الربط مع جهات الوزارة بالمحافظات المختلفة والتطبيقات التخصصية التي تشمل مختلف أعمال الوزارة، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة في مجالات مختلفة.

واستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع وتحديث نظم الري، حيث وجه الدكتور عبد العاطي، بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي وتحديث نظم الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وزارة عبد الفتاح السيسي وزير الري العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة دورات تدريبية الموارد المائية التحول الرقم توجيهات الرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

فيديو يكشف لحظة اندلاع حريق محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

لقاء القمة الموسع بين السيسى ورئيس وزراء اليونان يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 4-3-2022

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور سلوفاكيا وتثمن استقبالها 80 ألف لاجئ أوكرانى

من العاصمة الإدارية.. تنفيذ خطة حماية المناطق الساحلية والأثرية من آثار المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية

بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران