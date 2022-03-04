وزير الري: ‏العمل من العاصمة الإدارية نقل مهمة وتحقيق للحكومة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الانتقال إلى العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، نقلة مهمة في مجال تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة، وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في منظومة العمل الإداري، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملين بالوزارة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات ورؤساء القطاعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما عقد قيادات الوزارة العديد من الاجتماعات بمقار مكاتبهم بمبنى الوزارة الجديد.

وأوضح في بيان اليوم الجمعة، أنه سبق التوجيه بأن تبدأ الأطقم المختصة بالوزارة في تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبنى في إطار خطة متكاملة للانتقال التدريجي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

في السياق ذاته، عقد رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة اجتماعات متعددة بمقار مكاتبهم بالمبنى الجديد لمتابعة موقف المشروعات والسياسات المعنى بها كل جهة ، ومتابعة الإجراءات التي قامت بها كل جهة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكافة الاحتياجات اللوجستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها.

وذلك بالإضافة لخطوط الربط مع جهات الوزارة بالمحافظات المختلفة والتطبيقات التخصصية التي تشمل مختلف أعمال الوزارة، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة في مجالات مختلفة.

واستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع وتحديث نظم الري، حيث وجه الدكتور عبد العاطي، بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي وتحديث نظم الري بمختلف محافظات الجمهورية.