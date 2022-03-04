السلطات الأوكرانية: أطفأنا حريق «زابوريجيا النووية» ولا ضحايا

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة، أن فرق الإطفاء تمكّنت في نهاية المطاف من دخول محطة زابوريجيا النووية لإخماد الحريق الذي اندلع فيها نتيجة القصف، بعد ساعات على إشتعالها إثر قصف روسي طال أحد مراكز التدريب فيها.

وقال جهاز الحالات الطارئة التابع للحكومة في بيان على فيسبوك إنّ "الوحدات تدخّلت لإخماد الحريق في مبنى التدريب".

كما أوضح أن النيران لم تسفر عن خسائر بشرية، مضيفا أن 40 إطفائياً و10 عربات إطفاء شاركوا في جهود إخماد الحريق، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وكان الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، إتهم موسكو باللجوء إلى "الرعب النووي" والسعي "لتكرار" سيناريو كارثة تشيرنوبل بقصفها المحطة الأكبر في أوروبا.