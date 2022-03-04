الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا تغيير فى مستويات الإشعاع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تغريدة لها اليوم الجمعة إن الجهة التنظيمية المعنية بالطاقة النووية في أوكرانيا أبلغتها "بعدم وجود تغير في مستويات الإشعاع بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية".



وحسبما افادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، جاء ذلك بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون في الساعات الأولى من صباح اليوم إن النيران اندلعت في محطة الطاقة النووية، مع عدم قدرة رجال الأطفاء للوصول لموقع الحريق.



وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق اليوم أنها تتواصل مع السلطات الأوكرانية بشأن الوضع في محطة زابوريجيا النووية.



وأوضحت الوكالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "نحن على دراية بتقارير عن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ونتواصل مع السلطات الأو كرانية بشأن هذا الوضع".

وعلى صعيد آخر، قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إنه على القوات الروسية إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوريجيا النووية، مشددا على ضرورة السماح فورا لرجال الإطفاء بالدخول لمحطة زابوريجيا النووية.

وأكد أن انفجار محطة زابوريجيا إذا حصل سيكون أقوى بـ 10 مرات من تشرنوبيل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية كان وزير الطاقة الأوكراني قد كشف عن تعرض رجال الإطفاء بمحطة زابوريجيا لإطلاق نار من القوات الروسية، مؤكدا أن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار.

وقال وزير الطاقة الأوكرانية إصابة وحدة لتوليد الطاقة في محطة زابوريجيا النووية، مؤكدا أن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار.



كما قال رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية إن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة، و هي الأكبر من نوعها في أو روبا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.