البيت الأبيض: نراقب محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تراقب محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حيث يقول مسؤولون أوكرانيون إن حريقا اندلع بها مع هجوم القوات الروسية عليها "من جميع الاتجاهات".



وكان وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا قال في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة إن الجيش الروسي "يطلق النار من جميع الاتجاهات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا".



وأضاف: "يجب على الروس وقف إطلاق النار فورا، والسماح لرجال الإطفاء بالوصول إليها، وإنشاء منطقة أمنية"، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن).