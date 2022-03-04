قمة بايدن مع قادة «كواد» انتهت دون إدانة العملية العسكرية بأوكرانيا

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة مع قادة تحالف الحوار الأمني "كواد" الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، لكن بيان القمة لم يشمل إدانة لعملية روسيا بأوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض اجتماع بايدن مع رئيس وزراء كل من الهند ناريندرا مودي واليابان فوميو كيشيدا وأستراليا سكوت موريسون "لمناقشة الحرب ضد أوكرانيا وتداعياتها على المحيطين الهندي والهادئ".

واقتصر البيان المشترك لتحالف "كواد" على إعلان أن القادة "ناقشوا النزاع والأزمة الإنسانية الجارية في أوكرانيا"، لكن البيان المشترك لا يتضمن إدانة للعمل العسكري الروسي لأوكرانيا.

وجددوا دعوتهم لأن تكون "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، تُحترم فيها السيادة والسلامة الإقليمية ولا يسلط فيها على الدول أي ضغط عسكري واقتصادي وسياسي"، وهو ما يمكن تفسيره على أنه تحذير جديد من أهداف بكين، لا سيما في بحر الصين الجنوبي.

وامتنعت نيودلهي الأربعاء مرة أخرى عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يطالب "روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، رغم ضغوط شديدة من الولايات المتحدة التي تدعو الهند إلى استخدام "تأثيرها" على موسكو.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "سنعمل على تخفيف أثر معاقبة روسيا على الأمريكيين قدر الإمكان، منوهًا إلى أن مجلس النواب مرر مسودة قانون بشأن دعم الاقتصاد الأمريكي".

وتابع بايدن، أنه تم أصدار قرارات بمنع السفر ستطال 50 شخصا من رجال الأعمال الروسيين، منوهًا إلى أن "قائمة عقوبات جديدة تتضمن قرارات بمنع السفر على مسئولين روس".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "نريد زيادة الضغوط على روسيا بالحد الأقصى"، مضيفًا أنه "نريد ترك أكبر أثر ممكن في التاريخ على بوتين والحلقة المحيطة به".

وأوضح أن "روسيا تقصف في أوكرانيا بشكل عشوائي، لافتا إلى أن أمريكا ستواصل فرض عقوبات قاسية على بوتين والدائرة المحيطة به".