مرشح لمقعد نقيب المهندسين بالغربية: المنصب تكليف وليس تشريف

أكد د.مهندس تامر مصطفي الكوراني، أمين عام نقابة المهندسين بالغربية، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة طنطا، المرشح لمنصب نقيب المهندسين بالغربية، والتي تجري عليه الإعادة غدًا الجمعة مع أماني هاشم، أن المنصب تكليفًا وليس تشريفًا، وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل خدمة أعضاء النقابة، سواء حالفه التوفيق أو لم يحالفه، موضحًا أن العمل النقابي خاصة عندما يكون الإنسان يعشق ويعتز بمهنته شرف لا يضاهيه شرف.

أضاف الكوراني حققنا فائض غير مسبوق فى الميزانية هذا العام بلغ 3.6 مليون جنيه، ستوجه لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين وأسرهم، فقد تم استغلال فترات توقف الأنشطة وتم تطوير قاعات التدريب والمناسبات، مضيفًا قامت النقابة بأكثر من حملة تطعيم ضد كورونا، قامت النقابة بعمل أكثر من يوم طبى حضرها مئات المهندسين و أسرهم.

قال عضو هيئة التدريس بقسم الخرسانات الإنشائية بكلية الهندسة جامعة طنطا، إن كل الجهود سوف تبذل لاستكمال الانشاءات بنادى المهندسين بطنطا وتطوير مبنى نادى المهندسين بالمحلة الكبرى مع إمكانية التوسع فى فتح مقار و نوادى للمهندسين فى كل مدن المحافظة

وأضاف المرشح لمنصب نقيب المهندسين بالغربية، ستكون هناك جهود للتحول الرقمى لتقديم خدمات المهندسين، كما ستسعى النقابة لاستعادة دورها كاستشارى اول للدولة المصرية خاصة فى ظل جمهورية جديدة يسعى قائدها لتحقيق التقدم فى كل القطاعات والخدمات.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، الجمعة الماضية، عن الإعادة بين قائمة المهندسة أماني هاشم وكيل وزارة الكهرباء التي حصلت على ١٠١٣ صوت قائمه نبض المصريين وقائمة الدكتور مهندس تامر الكورانى أمين عام النقابة الفرعية والتي حصلت على ٧٤٦ صوتا، ومن المنتظر أن تشهد الانتخابات يوم غدًا الجمعة، إقبال كبير من المهندسين بعد التحسن الملحوظ في حالة الجو.